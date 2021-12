innenriks

– Å stengje skulane er eit inngripande tiltak som råkar både barn og foreldra deira. Skular skal ikkje stengjast som eit førebyggjande tiltak, seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til NTB.

Kunnskapsministeren seier vidare at det allereie er sett inn tiltak for å avgrense smitten i samfunnet, og ho peikar på at vaksinasjonsgrada er høg og tredje dose er på veg.

– Eg håpar at tiltaka vil vere gode nok til at skular og barnehagar kan halde ope òg i det vidare, seier Brenna.

