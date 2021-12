Stor støtte for nye restriksjonar

innenriks

Tysdag innførte styresmaktene endå ein gong krav om ein meters avstand, maksimaltal, skjenkjestopp og ei rekkje andre tiltak for å avgrense koronasmitten. I ei undersøking frå Norsk koronamonitor frå Opinion er langt dei fleste støttande til tiltaka.

Berre 18 prosent meiner retningslinjene er for strenge, medan 68 prosent meiner dei ikkje er det. 21 prosent meiner påkjenninga på det norske folket er for stor til at tiltaka for å avgrense koronasmitte kan forsvarast, medan 52 prosent meiner det motsette.

Seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion peikar på at meiningsmålinga vart teken opp både før og etter pressekonferansen tysdag kveld, men meiner førsteinntrykket viser at folk flest støttar opp om tiltaka.

Likevel trur langt dei fleste av dei spurde (71 prosent) at talet på smittetilfelle i Noreg vil halde fram med å auke. Det er tal ein ikkje har sett maken til sidan nedstenginga i mars 2020. Dessutan meiner 37 prosent at det er vanskeleg å vite om dei følgjer retningslinjene som gjeld dei til kvar tid.

