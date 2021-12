Esa godkjenner meir distriktsretta investeringsstøtte

innenriks

Det skriv regjeringa i ei pressemelding.

Esa, som er Eftas overvakingsorgan, har godkjent det nye regionalstøttekartet, som avgrensar området der staten kan gi distriktsrettet investeringsstøtte til bedrifter.

– Dette legg til rette for ein offensiv distriktspolitikk slik at vi kan få til vekst og utvikling i heile landet, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Dei nye kommunane der bedrifter kan få slik støtte er Aurskog-Høland, Flesberg, Bamble, Iveland, Bjerkreim, Austrheim, Bømlo, Hareid, Sykkylven, Hustadvika og Aukra. Delar av to av desse kommunane var allereie omfatta frå før kommunesamanslåingane.

I tillegg har Esa godkjent at berre delar av ein kommune kan takast med i kartet. Det betyr mellom anna at to av dei tre gamle kommunane som utgjer nye Molde, blir omfatta av kartet.

(©NPK)