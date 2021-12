FHI: 73 prosent koronasmitta etter Aker Brygge-julebordet

innenriks

Til saman er dermed 140 personar smitta med korona etter julebordet på restauranten Louise Restaurant & Bar fredag 26. november, viser undersøkingar Folkehelseinstituttet (FHI) har gjort saman med Oslo kommune.

Prøver blir for tida analysert for å finne ut kor mange som er smitta med omikron.

FHI går ut frå at dei fleste er smitta med denne varianten. Dei 17 tilfella av omikronsmitte er stadfesta 8. desember.

Tok test 1–3 dagar før julebordet

Alle deltakarar på julebordet var bedne om å ta hurtigtest før festen. Alle rapporterte at dei hadde eit negativt resultat (PCR eller hurtigtest) éin til tre dagar før julebordet.

Dei fleste deltakarane var i alderen 30–50 år og rapporterte å ha fått andre vaksinedose i perioden mai – november 2021.

Åtte personar hadde reist utanfor Noreg dei siste to vekene før julebordet. Det dreier seg om ulike land i Afrika og Europa.

Det er ikkje meldt om nokon sjukehusinnleggingar.

Stor smittespreiing

FHI påpeikar at smittespreiinga har vore stor sjølv om dei aller fleste var vaksinerte med to dosar koronavaksine.

– Det er kjent at situasjonar der mange står tett innandørs, gir stor risiko for smittespreiing, og i tillegg vil høgt lydnivå, tale og song auke risikoen. I tillegg blir det òg diskutert om omikronvarianten har auka spreiingsevne, som også kan ha bidrege her, heiter det.

Dei fleste smitta har hittil ikkje vorte alvorleg sjuke. Nesten alle fekk symptom og sjukdomskjensle relativt kort tid etter julebordet.

– Dette var ein relativt ung, fullvaksinert befolkning der ein vanlegvis ikkje ville forvente mange alvorleg sjuke, og det er derfor vanskeleg å seie noko om kor alvorleg sjukdom med denne varianten er, basert på desse førebelse resultata, opplyser FHI.

Tala byggjer mellom anna på telefonintervju med deltakarane. 95 prosent har svart på spørjeundersøkinga.