Fleire ber regjeringa om å la apotek setje vaksinar

– Det er oppsiktsvekkjande at apotek ikkje blir tekne i bruk, sjølv om apoteka står klare med 4.000 vaksinatørar som består av apotekteknikarar og farmasøytar. Desse kan avlaste kommunehelsetenesta over heile landet, seier forbundsleiar i Farmasiforbundet Bodil Røkke.

Via Apotekforeningen har norske apotek tilbode regjeringa å setje opptil 100.000 vaksinedosar i veka for å avlaste kommunane og helsetenesta.

Apoteka krev ikkje meir enn det fastlegane får for jobben.

– Ikkje eit stunt

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har ikkje gitt respons på tilbodet, men blir no rådd av Høgre, Frp og KrF til å takke ja, skriv Stavanger Aftenblad.

– Det er ikkje eit stunt, men for å avlaste ei pressa helseteneste og kommunesektor, seier KrF-leiar Olaug Bollestad til avisa.

– Eg vil utfordre helseministeren til å bruke denne kapasiteten. Apoteka er villige til å bidra i dugnaden, og då må du bruke kapasiteten som er der, seier helsepolitisk talsperson i Frp Bård Hoksrud.

Avgjerande for økonomien

Også hovudorganisasjonen Virke er klar på at det er på høg tid at regjeringa legg til rette for at apoteka kan bidra.

– Det er avgjerande å få opp vaksinasjonstempoet om vi skal få økonomien tilbake til normalen igjen for alle bransjar, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen til NTB.

Han seier kommunane, som i dag er ansvarlege for vaksinasjon, bør ha ansvaret vidare, men at kapasiteten som er tilgjengeleg i apoteka bør takast i bruk.

– For å få dette til meiner vi det må lagast ei nasjonal ordning for at kommunane enkelt skal kunne bruke apoteka i arbeidet med vaksinasjon, seier Kristensen.

