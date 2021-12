Hotellkjede bønnfell regjeringa om lønnsstøtte

innenriks

– Bransjen vil ikkje tole ein ny nedbemanningsrunde, seier administrerande direktør Torgeir Silseth i hotellkjeda Nordic Choice til NTB.

– Vi har i haust jobba for å byggje opp igjen trua på bransjen blant dei tilsette, men må vi permittere på ny, er det arbeidet fullstendig rasert, seier han.

Silseth fortel at konsernet enno ikkje har sendt ut permisjonsvarsel til sine tilsette, men viser til at avbestilte julebord, møte, konferansar og overnattingar legg press på bransjen.

– For bedriftene vil det heilt klart vere mest økonomisk fornuftig å permittere, men vi ønskjer mykje heller å halde folk i arbeid gjennom ei lønnsstøtteordning, seier Silseth.

Den Petter Stordalen-eigde hotellkjeda har tidlegare fått utbetalt millionstøtte gjennom kompensasjonsordninga for næringslivet, men er no avskoren frå dette, opplyser Silseth.

Kallar inn til hastemøte

Hotellsjefen stiller seg dermed bak kravet som er fremja av mellom anna LO, NHO og Virke om ei lønnsstøtteordning der staten tek ein del av lønnskostnadene for kriseramma bedrifter. Formålet er å gjere det lettare for bedriftene å unngå permitteringar.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har invitert partane i arbeidslivet til eit møte om koronasituasjonen fredag, opplyser Finansdepartementet.

Regjeringa har foreslått å gjeninnføre den same kompensasjonsordninga for næringslivet som Solberg-regjeringa skrudde saman då Noreg stengde ned i fjor, i tillegg til ein milliard ekstra i krisemidlar til kommunane.

I forhandlingar

Men regjeringa må ha Stortingets støtte, noko som i praksis betyr at dei må bli samde med SV – og SV vil ha lønnsstøtte.

SV-leiar Audun Lysbakken seier til VG torsdag kveld at dei er i forhandlingar med regjeringa der dette er tema.

– Eg kan stadfeste at vi allereie er i gang med samtalar med regjeringspartia om krisepakkane. Det er ei sentral innvending frå oss at dei legg opp til ei vidareføring av ei kompensasjonsordning som vi er kritisk til, seier Lysbakken.

SV er kritisk til at bedrifter som har fått krisestøtte gjennom den statlege kompensasjonsordninga, samtidig har teke ut meir i utbytte enn før pandemien, og har bede regjeringa leggje avgrensingar på dette.

Mogleg kompromiss

Regjeringa har hittil ikkje gitt nokon løfte om lønnsstøtte, men overfor VG opnar Senterpartiets finanspolitiske talsperson Geir Pollestad for eit kompromiss der lønnsstøtte blir kombinert med kompensasjonsordninga.

– Viss det er mogleg å gjere på ein god måte, så er det noko vi skal vurdere når ordninga skal oppdaterast fram mot januar. Vi ønskjer primært at bedriftene skal behalde dei tilsette, altså ikkje permittere dei, seier Pollestad, som er redd lønnsstøtte vil gjere at folk må gå på jobb utan å ha noko å gjere.

Åtvarar SV

Venstre åtvarar på si side SV mot å inngå kompromiss med regjeringa og oppmodar partiet til å heller danne fleirtal med opposisjonen.

– Det er viktig at SV ikkje låser seg til parti vi veit at ikkje vil ha denne ordninga, og som sikkert vil gjere det dei kan for å avgrense ho, seier Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre, til NTB.

Forutan SV og Venstre har òg Raudt, Høgre og Framstegspartiet teke til orde for ei eller anna form for lønnsstøtteordning. Dei fem partia har til saman 86 mandat på Stortinget og dermed fleirtal.

Bjørlo seier at Venstre er innstilt på å tvinge lønnsstøtte gjennom i Stortinget.

– Det er det viktigaste tiltaket no og prioritet éin å få på plass. Lønnsstøtte er det einaste verkemiddelet som kan hindre at titusenvis av folk i serveringsbransjen står utan jobb, seier Bjørlo.

Raudt har varsla at partiet vil fremje eit forslag om lønnsstøtteordning når Stortinget møtest på nytt måndag.

