Logistikkbransjen fryktar for forsyning av mat og medisinar med omikronreglar

NHO Logistikk og Transport fryktar nemleg at reglane, som mellom anna betyr at alle nærkontaktar skal i karantene i ti dagar, vil føre til at ein må stengje logistikkterminalar og hamnar.

– Vi krev no unntak frå karantenereglane, for å sikre forsyning

av mat, vaksinar og medisinar/medisinsk utstyr til befolkninga, seier næringspolitisk direktør Ole A. Hagen i NHO Logistikk og Transport.

Han peikar på at dei automatiserte delane av logistikkanlegga ikkje kan skilje på kva som er julegåver og kva som er nødvendig mat og medisinar.

– Vi har vore kritiske til dei nye karantenereglane for omikron og konsekvensane for bransjen. Når Bergen kommune no vil behandle alle smittetilfelle som omikron, vil det kunne skape enorme utfordringar for drifta av logistikkterminalar og dermed forsyninga til den norske befolkninga, seier Hagen.

