Maria Ressa: Nobelprisen er eit vern

– Prisen er som eit skjold på mange måtar. Han har heva energien og moralen ikkje berre til filippinske journalistar, men til journalistar over heile verda. Han viser kor vanskeleg det er for oss å gjere jobben vår og kva farar vi står overfor, sa Maria Ressa (58) på ein pressekonferanse på Nobelinstituttet i Oslo torsdag, dagen før ho får den prestisjetunge Nobels fredspris på Oslo rådhus.

– Eg håpar dette betyr at vi har betre dagar framfor oss, sa ho.

Ho får fredsprisen saman med den russiske journalisten Dmitrij Muratov.

Fire rettssaker før noregsreisa

Både Ressa og Muratov er under sterkt press frå styresmaktene i heimlanda sine. Dei siste ti åra er 33 journalistar drepne i Ressas heimland Filippinane, medan 37 journalistar er drepne i Russland sidan Vladimir Putin tok makta.

– Fire rettssaker måtte til for at eg kunne komme til Noreg, sa Ressa, som driv nyheitstenesta Rappler.

Filippinanes president Rodrigo Duterte har i eit intervju med Ressa sjølv uttalt at ho kan bli drepen, og at han kan gjere det sjølv.

Ho har òg vorte arrestert fleire gonger, og i juni 2020 vart ho funnen skuldig i injuriar mot ein forretningsmann.

Denne dommen blir brukt av filippinske styresmakter for å hindre henne i å reise utanlands.

– Folk har ikkje nokon stad å gå

Muratov er sjefredaktør for den uavhengige avisa Novaja Gazeta, den einaste større maktkritiske avisa i Russland.

Han fortalde at fredspristildelinga 8. oktober mellom anna medførte masse arbeid for redaksjonen hans.

– Allereie 9. oktober byrja redaksjonen å få brev med førespurnader om hjelp til å kjempe mot feilaktige domfellingar, hjelp til å skaffe nødvendige medisinar, til å hjelpe eldre, til å stoppe hogst i sibirske skogar og til å få råd til å kjøpe ein rullestol, sa han.

– Plutseleg innsåg eg at folk ikkje har nokon stad å gå, sa Muratov.

Seks journalistar drepne

Seks journalistar frå Muratovs avis Novaja Gazeta er drepne dei siste ti åra.

– Journalistikken hjelper samfunnet. No må samfunnet hjelpe journalistar, oppmoda Muratov torsdag.

Han takka Nobelkomiteen for tildelinga av fredsprisen og for dermed å støtte journalistikken i Russland.

Få dagar etter at president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov gratulerte redaktøren med fredsprisen, gav presidenten sjølv beskjed om at Muratov ikkje ville bli skjerma.

– Det som var viktigast for meg, var korleis journalistar og andre land ville reagere. Det har vore viktig med reaksjonar og støtte. Vi tener ikkje landet, vi tener folket, sa han.

Forsvararar for ytringsfridommen

Dei to får fredsprisen for 2021 for forsvaret sitt av pressefridommen og ytringsfridommen i ei verd der desse er under press, og der propaganda og medviten feilinformasjon blir brukt for å destabilisere land og demokrati, sa leiaren av Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen.

Fredsprisvinnarane landa i Oslo onsdag og har eit tettpakka program i hovudstaden til og med søndag. Fredag blir sjølve prisseremonien halden i Oslo rådhus.

