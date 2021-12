Omikronvarianten påvist i Trondheim og Sarpsborg

innenriks

I tillegg til det stadfeste omikrontilfellet i Trondheim er det tre tilfelle som er sannsynleg omikron – utan at dette så langt er sikkert påvist.

Det blir jobba utover kvelden med å avklare situasjonen.

Alle dei smitta er menn og i 20-50-åra, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Også Sarpsborg kommune fekk torsdag sitt første omikrontilfelle. Kommunen opplyser at vedkommande deltok på eit arrangement i Oslo der det har vore mistanke om omikronsmitte.

– Vi har vore førebudde på at vi ville få stadfesta omikronsmitte også i Sarpsborg. Dette konkrete tilfellet har vi kjent til ei stund, og vi er ikkje overraska over at det no er endeleg stadfesta, seier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

Ho seier alle nærkontaktane har testa negativt på første test og vil bli testa meir i dagane framover.

– Med tanke på det vi har erfart dei siste vekene, antek vi at vi vil få fleire omikron-tilfelle i dagane framover, seier Iqbal.

