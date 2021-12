innenriks

– Dette effektiviserer og kvalitetssikrer arbeidet vårt. Når du har registrert deg, får du ein SMS med instruksar om korleis du skal forhalde deg, seier smittevernoverlege Ruth Midtgarden på Stavanger kommunes nettsider.

Kommunen har ikkje lenger kapasitet til å ringje alle som har testa positivt på hurtigtest. Dessutan kan ordninga bidra til at folk ikkje lenger må sitje i telefonkø for å informere om at dei har korona.

(©NPK)