52 omikrontilfelle i Sandefjord – nye, strengare tiltak

innenriks

– Etter ein kraftig smitteauke i kommunen, med mellom anna 52 stadfesta tilfelle av omikronsmitte, har beredskapsleiinga vedteke fleire lokale smitteverntiltak, skriv kommunen på nettsidene sine fredag formiddag.

Situasjonen i kommunen har vorte drøfta med FHI, og dei nye tiltaka er i samsvar med rådet frå instituttet. Dei nye tiltaka gjeld frå fredag 10. desember og inntil vidare.

Munnbind

Det blir no tilrådd å bruke munnbind på alle innandørs offentlege stader i Sandefjord, innandørs på offentlege arrangement, på kollektivtransport og i taxi.

– På stader med servering tilrår vi bruk av munnbind når du bevegar deg i lokalet. Vi tilrår òg munnbind ved levering og henting av barn i barnehage og SFO, skriv kommunen.

Når det gjeld barnehagar og skular, så skal dei framleis operere på grønt nivå etter trafikklysmodellen. Det skal likevel gjerast individuelle vurderingar av risikonivå etter trafikklysmodellen. For veke 50 er éin skule sett til gult nivå.

Det blir òg opna for individuelle vurderingar av utvida tiltak som kortare opningstider for barnehage og SFO, og digital undervisning heime for 5.-10.-klassingane på skular som er hardt ramma av smitte.

Digitale møte

I tillegg blir alle innandørs arrangement med folk utanfrå i helse- og omsorgsinstitusjonar, avlyste. Ved besøk hos bebuarar og pasientar, må ein bruke munnbind frå ein kjem inn til ein er inne på pasientrommet. Tilsette blir samtidig bedne om å ha få nærkontaktar.

Kommunen opplyser at det no skal gjerast ei lokal vurdering av om barnehage- og skuletilsette, helse- og akuttpersonell skal prioriterast for tredje vaksinedose.

I tillegg vil alle politiske møte resten av året gå føre seg digitalt.

Frå før inneber omikronsmitta omfattande karantenetiltak i kommunen. Alle medlemmer i ein husstand og alle nærkontaktar skal i karantene i heimen i sju dagar. Det er ikkje mogleg å teste seg ut av denne karantenetida, understrekar kommunen. Dette gjeld òg for fullvaksinerte.

(©NPK)