Den høge straumprisen påverkar grønsakavlingane i norske drivhus

I rapporten sin for veke 49 skriv direktoratet at produsentane av grønsaker i veksthus merkar godt dei auka straumprisane, og at dei får auka produksjonskostnader.

– Dette går utover produksjonen av norske grønsaker i veksthus. Mange produsentar slår av lys og varme i veksthusa i dei dyraste periodane av dagen, og sjølv om det berre er nokre timar, påverkar det avlinga, heiter det.

Direktoratet opplyser at etterspurnaden etter norske veksthusgrønsaker er større enn produksjonen om dagen, og at det som blir produsert av norske agurkar og crispysalat, blir selt.

– Det er behov for suppleringsimport, sjølv om kvaliteten på importert vare oftare er lågare enn for norsk vare, skriv dei.

