Elleve havprosjekt får 68 utviklingsmillionar

– Næringslivet speler ei nøkkelrolle i å vidareutvikle Noregs leiande posisjon innanfor sjømat og skipsfart. Det er spennande å følgje og støtte den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringa i desse dagar. Det er slik vi skaper nye og tryggjer eksisterande arbeidsplassar for framtida, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap).

Ifølgje Skjæran representerer prosjekta som får finansiering, store moglegheiter for grøn omstilling, digitalisering og effektivisering av havnæringane og berekraftig produksjon av sjømat. Bedrifter langs heile kysten står bak prosjekta.

Eitt av prosjekta som får støtte, er Under Restaurant i Lindesnes, som får 6 millionar kroner. Pengane skal gå til å utvikle ei heilt ny løysing for langtidslagring av levande sjømat.

I Hammerfest får selskapet Forsøljenta 6 millionar kroner frå Forskingsrådet til fangst og oppfôring av små kongekrabbar i merdar i Kvalfjorden.

Bergensreiarlaget Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS får 5 millionar for å kombinere nullutsleppsteknologi og simuleringsmodellar for skip og vêrruting for å spare energi og redusere utslepp.

På lista er også fiskefôrfirmaet Ewos som skal studere effektane av auka innhald av omega-3 i fôret til regnbueaure. Uttestinga vil skje hos aureoppdrettar i Møre og Romsdal.

