Frp vil ha hastebehandling av lønnsstøtte

Lønnsstøtte skal hindre at folk blir permitterte og mistar jobbane som følgje av innstrammingar i smitteverntiltaka.

Både LO, NHO og Virke har bede regjeringa om å gjeninnføre ordninga der staten tek ein del av lønnskostnaden for kriseramma bedrifter, men avgjerda har late vente på seg. Frp seier det hastar med å ta grep.

– Bruker for lang tid

– Regjeringa bruker altfor lang tid på å komme med nødvendige tiltak. Vi har registrert at det no synest å vere eit fleirtal i Stortinget som ønskjer ei lønnsstøtteordning. Då må nokon ta ansvar for å få eit slik forslag opp til behandling i Stortinget før det er for seint, seier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi (Frp).

Fredag skal finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Frp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) møte partane i arbeidslivet for å diskutere kva ordningar som skal brukast i møte med oppsvinget i pandemien. Lønnsstøtte er eit av forslaga som er på bordet.

November til januar

Framstegspartiet meiner ein ikkje kan vente på situasjonen lenger og varslar at dei vil fremje forslag i Stortinget måndag som vil byggje på ordninga frå mars 2021. Det bør gjelde for perioden november og desember 2021 og januar 2022, med moglegheit for forlenging, ifølgje forslaget.

– Ei lønnsstøtteordning vil vere kjærkomme for bedrifter og for mange tusen nordmenn som no er engstelege for permittering eller oppseiing. Situasjonen for næringslivet er alvorleg. LO-leiaren har sagt at det er permisjonsvarslar som ligg klare til å bli sende ut. Frps mål er å få på plass ordningar som gjer at det ikkje kjem permitteringar, seier Limi.

Støre ville sjå det an

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i Stortingets spørjetime onsdag at han er open for å diskutere lønnsstøtte, men ville ikkje innføre dette no.

– Vi må ha dialog om det og sjå korleis dette kan passe, sa Støre i spørjetimen.

