Gharahkhani foreslår lønnsfrys endå eit år for stortingsrepresentantane

innenriks

– Eg informerte presidentskapet torsdag om Aps haldning. Medan vi ventar på utvalet som skal sjå på leiarlønningane i staten generelt og Stortingets utval som skal gå gjennom ordningane til representantane, meiner vi det er rett å fryse dagens godtgjering inntil vidare, seier han til Dagens Næringsliv.

Det var i fjor at Stortinget vedtok at lønna til stortingsrepresentantane skulle haldast på 2019-nivå medan ein ventar på pandemien og ein større gjennomgang av lønningane.

Tidlegare i år foreslo likevel Godtgjeringsutvalet at dei folkevalde neste åra skulle få same lønnsvekst som andre – 1,7 og 2,7 prosent – og dermed ville lønna for første gong passere millionen.

Dagens Næringsliv skriv at Aps haldning fører til at Senterpartiet og Høgre vil vurdere saka på nytt. Tidlegare har begge parti vore positive til å følgje Godtgjeringsutvalets lønnsforslag. Følgjer eit av partia etter Ap, så blir det lønnsfrys på nytt.

