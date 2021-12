Indre Østfold kommune innfører heimeskule siste veka før jul

innenriks

– Auka smitte kan bety at mange må sitje i karantene eller isolasjon i jula. Det betyr at vi gjer nokre grep i skulane og barnehagane våre før jul, skriv kommunen i ei melding på nettsidene sine.

Det har vore mykje smitte i Indre Østfold kommune den siste tida – heile 200 tilfelle er stadfesta dei siste dagane.

Kommunen understrekar at barnehagane ikkje stengjer, men samtidig blir foreldre til barnehagebarn oppmoda om å finne andre løysingar eller å ha barna heime frå veke 50 og ut året.

– Viss smittesituasjonen utviklar seg i same tempo som no, vil skular og barnehagar kunne bli stengde på kort varsel. Derfor håpar vi at grepa vi gjer no, kan forhindre dette, heiter det.

Til Smaalenenes Avis, som først omtalte saka, opplyser kommuneoverlege Barbro Kvaal at ingen for tida er alvorleg sjuke av korona, det er heller ikkje spesielt mange i skular og barnehagar som er smitta, eller stadfesta tilfelle av omikronvarianten i kommunen.

(©NPK)