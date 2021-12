Janne Johannessen tilsett som ny sjefredaktør i Dagens Næringsliv

innenriks

– Janne er ein solid redaktør, som brenn for framifrå journalistikk med høgt presseetisk nivå. Ho er tydeleg, flink med folk og ivrig etter å skape resultat, seier styreleiar i DN og konsernsjef i NHST, Trond Sundnes, til Medier24.

Johannessen har planane klare.

– Eg vil sørgje for at DN er ei så god avis at alle som vil halde seg oppdatert innan økonomi, samfunn og livsstil ikkje kan klare seg utan. Då gjeld det å setje dagsordenen oftare og lage innhald som engasjerer fleire lesarar. Det er knallhard konkurranse, og andre redaksjonar som utfordrar oss på det vi er best på, men det skal dei ikkje lykkast med, seier Johannessen til Dagens Næringsliv.

Ho tek over etter Amund Djuve, som gir seg som sjefredaktør etter 22 år. Han blir konserndirektør for mediekonsernet NHSTs publikasjonar.

– Når vi no har funne den aller beste redaktøren for DN, så er det ekstra hyggjeleg at dette òg blir den første kvinnelege redaktøren i DNs lange historie, seier Sundnes.

Johannessen er for tida i foreldrepermisjon. Ho vil tiltre stillinga 2. mai neste år.

(©NPK)