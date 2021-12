Kvinne (47) dømt til elleve års fengsel for å ha drepe bror sin i Halden i mai

innenriks

Kvinna blir òg dømd til å betale oppreisning på til saman 600.000 kroner til dei etterlatne, ifølgje dommen frå Søndre Østfold tingrett.

Kvinna erkjende straffskuld i retten.

Det var 3. mai at det oppstod ein krangel mellom kvinna og broren i den felles leilegheita deira i Halden. Krangelen enda med at ho stakk han med ein kniv.

Etter hendinga ringde ho ifølgje dommen til AMK-sentralen for å varsle at ho nettopp hadde knivstukke bror sin og trong hjelp. Ho skal ha sett i gang med hjarte/lungekompresjon på broren, men livet stod ikkje til å redde.

Alle på staden var alkoholrusa då drapet skjedde.

Aktor la ned påstand om elleve og eit halvt års fengsel for kvinna.

Tingretten legg i sin dom vekt på at tiltalte har tilstått, og dei påpeikar at skuldkjensla har gjort at både politietterforskinga og rettsbehandlinga har blitt mindre omfattande enn vanleg.

Vidare heiter det i dommen at tiltalte har gitt uttrykk for både fortviling, skuld og skam over den smerta ho har påført sin nære familie, og at desse forholda blir vektlagde i formildande retning.