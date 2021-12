Lagmannsretten opnar for frifinning av Tengs-fetteren

innenriks

I november vart det kjent at det var sendt inn nytt krav om gjenopptaking av Tengs-saka på vegner av Birgitte Tengs' fetter.

Etter 23 år er framleis den sivilrettslege dommen mot fetteren rettskraftig. Fleire tidlegare forsøk på å få behandla saka på nytt, har så langt ikkje ført fram – men denne veka har Agder lagmannsrett svart på det siste kravet. Der blir det opna for frifinning, skriv Stavanger Aftenblad.

– Når det blir vedteke ei gjenopning, startar prosessen mot ei frifinning. Dommaren seier at det har skjedd så mykje sidan sist, at det no blir lagt ned påstand om frifinning. Det betyr at det er frifinninga som står for tur, noko som har vore totalt avvist i 23 år, seier advokaten til Tengs-fetteren, Arvid Sjødin, til avisa.

Ein 51 år gammal mann vart i september sikta for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995. Mannen nektar straffskuld.

Fetteren til Birgitte Tengs vart i 1997 dømd i tingretten for å ha drepe den 17 år gamle jenta. Året etter vart han frikjend i lagmannsretten, men i ei sivil sak, der andre beviskrav gjeld, vart han dømd til å betale oppreisning til Tengs' foreldre.

(©NPK)