Media tapte nær ein milliard i annonseinntekter i 2020

innenriks

Totalt omsette aviser og kringkastarar, inkludert NRK, for 26 milliardar kroner i 2020, noko som er 4,1 prosent mindre enn i 2019. 7,6 milliardar av desse kronene var annonseinntekter, eit fall på heile 11 prosent, viser ein ny rapport frå Medietilsynet.

– Sjølv om nedgangen vart betydeleg, frykta nok mange ei endå verre utvikling då koronaen braut ut i mars i fjor, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Fall i mars 2020

Det samla driftsresultatet for norske medium, altså driftsinntekter minus driftskostnader, enda på 1,6 milliardar kroner i 2020. Det var ein nedgang på knappe 88 millionar kroner frå 2019.

Nedstenginga i mars 2020 førte til at mange norske medium opplevde eit brått fall i annonseinntektene. Perioden var prega av mykje uvisse og fleire permitteringar, men situasjonen betra seg utover året.

Annonsemarknaden har dessutan vore i fall i lang tid. Frå toppnivået i 2012 har norske medium mista 38 prosent av inntektene sine frå reklamemarknaden, frå 12,2 til 7,6 milliardar kroner.

Google og Facebook tek over

Mykje av årsaka er dei globale gigantane Facebook og Google, som har dobla sin marknadsdel på den norske reklamemarknaden sidan 2016 til 35 prosent.

Ein del av redninga har vore brukarinntekter, men i 2020 brukte nordmenn mindre pengar på aviser, kanalpakkar og strøymetenester.

– Vi ser ein aukande betalingsvilje for digitale nyheiter, og det er positivt. Samtidig er det ingen tvil om at konkurransen frå dei globale aktørane i annonsemarknaden er ei betydeleg utfordring for norske redaktørstyrte mediums driftsøkonomi, seier Velsand.

