Regjeringa snur – ordning for lønnsstøtte truleg klar om få dagar

innenriks

– Vi startar det arbeidet i dag og skal få på plass ein modell så raskt som mogleg, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) etter møtet med LO, NHO og Virke fredag formiddag. Også næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) deltok på det topptunge møtet.

Målet er å ha ei innretning for lønnsstøtte til kriseramma bedrifter klar om nokre få dagar.

– Vi har hatt eit veldig godt møte med partane. Noko av styrken i det norske styringssystemet er at når det er krevjande, så hjelper ein kvarandre fordi ein skal gi tryggleik til folk. Og dette møtet var nettopp i den tonen, at vi no startar eit arbeid med å få på plass ei lønnsstøtteordning for å avhjelpe situasjonen ein del bedrifter er i, saman med staten, LO, NHO og Virke. Og vi byrjar arbeidet allereie i dag, seier Vedum.

Unngå permitteringar

Både LO, NHO og Virke har bede regjeringa om at lønnsstøtte må innførast igjen for å møte utfordringa med auka smittetrykk. Staten vil då ta ein del av lønnskostnadene for kriseramma bedrifter. Målet er å unngå at folk skal bli permitterte og miste jobben som følgje av innstrammingar i smitteverntiltak. Bedrifter kunne få lønnsstøtte i perioden mars til slutten av august i år, men ordninga vart avvikla då smittetala gjekk ned. – Det er ein veldig annan situasjon enn i mars 2020. Det er inga nedstenging no, og det er bra fart i norsk økonomi, fastslår Vedum.

Lyttar til partane

På spørsmål om regjeringa har vore skeptisk til å gi lønnsstøtte til koronaramma bedrifter, er Vedum tydeleg på at utgangspunktet er at dei heile tida ønskjer å lytte til partane i arbeidslivet. – I Noreg har vi ein samarbeidsmodell der ein lyttar til kvarandre, ser korleis ein kan setje i verk tiltak som hjelper bedriftene og arbeidstakarane, og der vi ser korleis staten kan bidra. Også næringsministeren er positiv etter samtalane med toppane i LO, NHO og Virke. – Det har vore eit veldig godt møte, det har vore god dialog gjennom heile veka. Målet har vore å komme fram til gode løysingar saman som bidreg til å tryggje arbeidsplassar, seier Vestre. – Vi byrjar å jobbe med dette i dag, og då vil regjeringa, LO, NHO og Virke finne ein modell som er avgrensa, trygg og føreseieleg, seier Vedum.

– Dårleg tid

NHO-sjef Ole Erik Almlid understrekar at tida er knapp, og at det er heilt avgjerande for næringslivet at dette arbeidet blir omgåande sett i gang. Han meiner likevel at permitteringar knapt er til å unngå.

– Det er styresmaktene som har innført smittetiltaka. Det gjer det umogleg å drive med normal inntening for mange bedrifter. Då er det rimeleg at styresmaktene hjelper bedriftene så dei kan unngå permitteringar, seier Almlid.

Han viser til at éin av tre NHO-bedrifter fryktar permitteringar om kort tid som følgje av pandemien – det høgaste talet sidan mars 2020.

– NHO er klar for å jobbe døgnet rundt for å skru saman ei god ordning som kan halde folk i jobb. Vi må starte no. Vi håpar dette betyr at bedriftene slepp å setje i verk permitteringar. Vi får berre dette til gjennom trepartssamarbeidet, og korleis dette verkar, veit vi først når vi har den endelege løysinga, seier NHO-sjefen, som ber om tydelege og truverdige signal raskt.