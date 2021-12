Senterpartiet vil utsetje ny nettleigeordning

innenriks

– For det første er det feil å innføre ei slik ordning samtidig som vi har historisk høge straumprisar. Dette vil omgåande gi endå høgare prisar, utan at folk er opplyste om korleis dei kan bidra til å flate ut straumforbruket. For det andre treng vi ei ordning som folk forstår og der vi som forbrukarar har moglegheit til å følgje med på eige forbruk. Ingenting av dette er på plass, seier Ole André Myhrvold (Sp) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget til NTB.

Den nye nettleigeordninga, som etter planen skal tre i kraft frå nyttår, omfattar mellom anna ein ny «rushtidsavgift» på straum. Ordninga skal bidra til at forbruket blir flata ut, og at kapasiteten i straumnettet blir utnytta betre.

Arbeidarpartiets Terje Lien Aasland, som leier energi- og miljøkomiteen, opna torsdag for at ordninga kan utsetjast. Dagen før sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at regjeringa ikkje har planar om å utsetje.

