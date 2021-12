Svelvik-brannen: Avdød familiefar sikta for drap og eldspåsetjing

innenriks

– Dei førebelse rapportane frå obduksjonen tilseier at mora og dei to barna vart drepne før brannen starta. Saka blir derfor no etterforska som drap og eldspåsetjing, seier politiinspektør Odd Skei Kostveit i ei pressemelding.

Også funn på staden styrkjer teorien om drap og sjølvmord, seier Kostveit til Drammens Tidende.

Politiet jobbar framleis med funn på branntomta. Dei skal òg avhøyre fleire vitne.

– Dei etterlatne, kollegaer og skulen til barna er informerte om utviklinga i saka, seier Kostveit.

– Vi er i sjokk

Brannvesenet i Drammen har tidlegare stadfesta at mannen jobba hos dei.

– Våre tankar går til dei pårørande og lokalsamfunnet. Vi er i sjokk og sorg, og ber om forståing for situasjonen vår akkurat no. Vi treng ro til å bearbeide denne tragedien, heiter det i ei pressemelding.

Politistasjonssjef ved Drammen politistasjon Øyvind Aas seier at nyheita rammar ekstra hardt.

– Denne tragiske saka har ramma eit lite lokalsamfunn. Når etterforskinga no òg peikar i retning av at ein av dei avdøde har stått for handlinga, rammar det pårørande, venner og kollegaer ekstra hardt. Vi håpar at vi på veg inn i julehøgtida kan opptre med respekt overfor dei som no går ei tung tid i møte, seier han.

Vart funne døde

Brannen braut ut i eit trehus på Berger i Svelvik natt til måndag. Bustaden var overtend då brannvesenet kom til staden.

Kriminalteknikarar frå politiet tok seg inn på branntomta tysdag, og alle fire vart då funne døde.

Dei avdøde er no formelt identifiserte, opplyser politiet.

– Av omsyn til vidare etterforsking har politiet ikkje høve til å gi fleire detaljar om funn på åstaden eller andre undersøkingar som er gjennomførte, seier Kostveit.