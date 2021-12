Utanlandstrafikken på norske flyplassar tok seg opp i november

innenriks

– Vi har sett ein kraftig auke når det gjeld reisande til utlandet, noko som heng tydeleg saman med at dei globale reiseråda vart oppheva 1. oktober, og at nordmenn igjen våga seg til utlandet dei to følgjande månadene, seier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Vel 3,1 millionar passasjerar reiste til eller frå Avinors flyplassar i november. Det er tre gonger så mange som i november 2020, men ein nedgang på 25 prosent frå same månad i 2019.

Veksten i innanlandstrafikken i november var på 173 prosent frå same månad i fjor.

