Viktig å tenkje byterett når du handlar gåver – særleg på nett

innenriks

Den perfekte gåva er kanskje ikkje så perfekt likevel. Ifølgje ei fersk undersøking frå Respons Analyse har nesten 8 av 10 nordmenn opplevd å få gåver dei ikkje har bruk for.

Det kan òg hende nokon får dobbelt opp av, eller feil storleik eller farge på det dei ønskte seg.

Ifølgje Forbrukarrådet byter halvparten av oss ein eller fleire julegåver.

Hovudtipsa til kjøpar er: Tenk alltid «denne skal kanskje bytast». Finn ut kva bytereglar seljar har. Be om ekstra lang bytefrist. Få med bytelapp på gåva og kvittering du tek vare på sjølv.

– Det har ikkje komme faktiske regelendringar som følgje av pandemien i år, men vi ser at butikkane no ofte tilbyr ein utvida bytefrist, for å unngå trengsel i lokala i romjula. Det er uansett lurt å be om utvida bytefrist, seier forbrukarjurist Caroline Skarderud i Forbrukarrådet til NTB.

Tips ved netthandel

Ved handel i nettbutikkar, sjekk òg kva land butikken er registrert i. Norsk tekst på nettsida garanterer ikkje at vara er send frå Noreg. Ved kjøp frå utlandet kjem toll og kanskje andre bytereglar i tillegg. Sjekk anten du eller nettbutikken betaler porto.

– I utanlandske nettbutikkar er det nødvendig å setje seg inn i salsvilkår, og det kan bli litt komplisert. Men i Noreg og i EU/EØS er det ein lovfesta rett med 14 dagars angrerett, seier Skarderud.

Ved kjøp i britiske nettbutikkar, hugs at desse ikkje lenger tilhøyrer EU.

Same kvar du har kjøpt gåva, er hovudregelen for å få byte at butikkane kan selje vara på nytt.

Fordel med gåvekort

Skarderud påpeikar at det i år er mange butikkar som slit med å få tak i varer på grunn av forsyningsproblem etter pandemien. Det kan gjere at mange er utselde for eller ikkje har fått inn ønskt modell, farge eller storleik. Då kan eit gåvekort vere eit bra alternativ.

– Med eit gåvekort kan mottakar vente og få akkurat den gåva ein mest ønskjer, sjølv om butikkane ikkje får ho inn før etter nyttår, seier ho.

Ein annan fordel med gåvekort er at mottakaren kan bruke det etter jul, og då er det ofte sal.

– Då kan det bli meir julegåver for pengane. I tillegg slepp du som givar å sjå at den dyre gåva, som kanskje var feil likevel, berre kan bytast til halv pris, seier Skarderud.

(©NPK)