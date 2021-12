Alle ambulansehelikopter tilbake i normal drift

innenriks

– No er alle helikoptera på dei ramma luftambulansebasane tilbake i normal drift. Eg er veldig glad for at vi i ein hektisk periode der alle slike helikopter i heile verda fekk avgrensingar, klarte dette så raskt, seier Leif Olstad, administrerande direktør i Norsk Luftambulanse Helikopter.

I førre veke innførte Airbus Helicopters strenge avgrensingar for flyging i snøvêr for alle helikopter av typen H145 som hadde eit spesifikt filter installert.

Det kom etter to hendingar der helikopter frå Norsk Luftambulanse opplevde motorsvikt.

Avgrensingane ramma seks av basane til Norsk Luftambulanse, i Lørenskog, Arendal, Bergen, Trondheim, Brønnøysund og Kirkenes.

– Teknikarar har reist frå base til base, og frå søndag kveld var alle dei seks basane som vart ramma av avgrensingane frå Airbus, tilbake i normal drift, seier Olstad.

