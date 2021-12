Børsen solid opp frå start måndag

innenriks

Etter at børsen fredag avslutta med tilbakegang, byrja handelen openbert med optimisme måndag formiddag. Equinor hadde ein framgang på 2,26 prosent og var som vanleg det mest omsette selskapet på Oslo Børs. Norsk Hydro var med på å dra hovudindeksen opp med ein framgang på 4,91 prosent etter melding om at selskapet vil dele ut 80 prosent av årsresultatet etter skatt for 2021 som utbytte, melder E24.

Også fraktreiarlaget MPC Container Ships gjekk merkbart fram med 2,52 prosent, og solenergiselskapet Scatec ASA gjekk fram 2,48 prosent.

Få selskap stod i raudt etter den første timen med handel. Hydrogenselskapet NEL var blant dei få, og selskapet gjekk 1,48 prosent tilbake. Også Orkla gjekk svakt tilbake med 0,3 prosent.

Eit fat nordsjøolje vart måndag formiddag omsett for 75,68 dollar, ein oppgang på 2,27 prosent.

På dei europeiske børsane var det òg oppgang måndag. I Frankfurt steig DAX 30-indeksen 0,82 prosent, og i Paris steig CAC 40-indeksen med 0,29 prosent. I London gjekk FTSE 100-indeksen fram 0,17 prosent.

(©NPK)