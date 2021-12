Document og NRK i toppen over PFU-fellingar

innenriks

Document er klaga inn sju gonger i år. Alle sju har enda med PFUs sterkaste felling – «brot på god presseskikk», viser ei oppteljing Journalisten har gjort.

NRK er klaga inn tolv gonger og felt fem. Dei risikerer likevel å ende med like mange fellingar som Document. PFU held sitt siste møte for året torsdag og skal då mellom anna behandle to klager mot statskanalen.

I 2019 vart NRK felt flest gonger totalt, medan dei i 2020 hadde flest fellingar for brot på god presseskikk.

Document har totalt vorte behandla elleve gonger i PFU, første gong i 2018. Det har resultert i ni brot på Ver varsom-plakaten og eitt tilfelle av kritikk, ifølgje PFU-basen.

– Når Document blir felt sju av sju gonger i PFU, har ein to valmoglegheiter: Anten er det vi som heile tida gjer feil, eller så er det noko gale med vurderingsevna til PFU. Eg vil seie at det kanskje er begge delar, seier ansvarleg redaktør Hans Rustad.

Han seier at dei må skjerpe seg på tilsvarsrett, men synest òg det verkar som at det finst ei politisk slagside i PFU.

Samtidig har tala snudd for VG. I 2020 enda avisa med ni saker i PFU, flest av alle mediehus, skriv Medier24. I år har avisa berre vore oppe i PFU éin gong og går ut av året utan ei einaste felling. Sist avisa gjekk heile året utan å bli felt var i 2013.

