Endå strengare koronatiltak blir lagt fram måndag kveld

innenriks

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), helseminister Ingvild Kjerkol og kunnskapsminister Tonje Brenna vil vere til stades på pressekonferansen klokka 20 måndag kveld.

– Situasjonen er alvorleg. Smittespreiinga er for høg. Og vi er nøydde til å treffe tiltak for å avgrense den utviklinga, sa Støre til NTB tidlegare måndag.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har begge levert nye tilrådingar om ytterlegare koronatiltak for å få bukt med den eskalerande situasjonen.

– Det hastar med å bremse covid-19-epidemien med betydelege tiltak slik at ikkje omikronvarianten forårsakar ei epidemibølgje som gir enorm sjukdomsbyrde og fullstendig overbelastar helsetenesta. Formålet er å redusere og flate ut denne bølgja, heiter det i ei ny risikovurdering frå FHI om omikronvarianten.

Kva tiltak skal veljast?

Regjeringa har sete i ei rekkje møte i heile dag for å finne ut kva knappar dei skal trykkje på, og kor hardt. Mykje tyder på at det vil bli sett inn tiltak som rammer både skular og barnehagar.

Det kan òg bli påbod om meir bruk av munnbind, nye avgrensingar på idrettsarrangement og i utelivsbransjen. Ingenting er stadfesta eit par timar før pressekonferansen.

Målet er uansett å prøve å avgrense spreiinga av den svært smittsame omikronvarianten. Det har vorte sett ei rekkje smitterekordar dei siste dagane, både nasjonalt og i dei største byane. Innleggingstala har òg nådd rekordhøgt nivå dei siste dagane.

Måndag var 358 koronapasientar innlagde på norske sjukehus, som er det høgaste talet som er registrert hittil under pandemien.

Kutt i vaksineintervall

I tillegg til å hindre spreiing, vil styresmaktene intensivere vaksinasjonen for å hindre flest moglege tilfelle av alvorleg sjukdom. Folkehelseinstituttet tilrår no å redusere tida mellom to vaksinar til 4,5 månader, melder VG måndag ettermiddag.

– Vi har tilrådd å redusere intervallet til 4,5 månader. Det får ein positiv effekt, fordi akkurat det intervallet gjer at ein får utnytta kapasitet i kommunane, seier FHIs vaksinesjef Geir Bukholm til avisa.

Hittil har intervallet mellom vaksinane vore på fem månader.

Helseministeren skal i eit møte måndag med statsforvaltarar og kommunar ha varsla at Forsvaret og apoteka kan bli sett inn for å få fortgang i vaksinasjonen.