Førebels ingen forhandlingar mellom TV 2 og Telenor

– Det er ingen forhandlingar mellom TV 2 og Telenor no, men det er kontakt mellom partane. Kundeservice snakkar med sjåarane våre kvar dag, og vi kan ikkje seie noko anna til dei heller, anna enn at vi synest dette er veldig, veldig synd, skriv kommunikasjons- og organisasjonssjef i TV 2, Sarah Willand, til Kampanje.

Før helga sa TV 2-sjef Olav T. Sandnes til VG at kanalen er «avhengig av et godt samarbeid med Telenor for å klare å konkurrere med de internasjonale gigantane Netflix, Facebook og YouTube».

– Dette handlar både om betaling for innhaldet vårt og kva synligheit TV 2 har på plattformene til distributørane, seier Willand.

Det kan hende at TV 2s sjåarar må smørje seg med tolmod. I fjor varte konflikten til kanalen med Telia i fem veker.

I samband med konflikten opna TV 2 strøymetenesta TV 2 Play for alle ut året.

