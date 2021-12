FHI: Truleg ikkje så effektivt å stengje skular

innenriks

Utdanningsministeren kjem til pressekonferansen på måndag, noko som tyder på at skular og barnehagar blir ramma av nye tiltak.

– Til grunn for våre tilrådingar ligg strategien der det blir understreka at det er eit mål å verne barn og unge. Det å stengje skular reknar vi som eit tiltak som av røynsle kanskje ikkje har så stor effekt på smittespreiing. Vi har erfaring med at smittetal går opp etter ferie, så det er kanskje ikkje det mest effektive vi gjer, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til VG.

Mange skular slit likevel med å halde ope på grunn av mykje smitte blant både elevar og tilsette.

Dei fleste stader er siste skuledag før jul 22. desember, altså onsdag om vel ei veke.

