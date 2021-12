innenriks

– Det er veldig viktig for oss å skjerme barn og unge så langt det lèt seg gjere, så dei kan vere på skulen og i barnehagen. Når vi no endrar til gult og raudt nivå, er det for å hindre smitte og sørgje for at elevar og lærarar held seg friske og kan vere på skulen, seier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Gult nivå inneber kontaktreduserende tiltak, forsterka reinhald, gode hygienerutinar og at ingen sjuke skal møte på skulen.