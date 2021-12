Kommunedirektør: – Skisserer nærmast unntakstilstand

innenriks

Kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim skildrar scenarioa som blir foreslåtte av FHI og Helsedirektoratet som «skremmande» overfor Dagbladet.

– Dette krev heilt andre grep og tiltak ute i Kommune-Noreg som vi førebur oss på no. Det som blir skissert, er nærast ein slags unntakstilstand. Derfor meiner eg det er uhyre viktig at vi no samtidig tryggjer innbyggjarane våre på at dette skal vi klare å handtere både lokalt og nasjonalt, seier han til avisa.

I ei modellering av smittesituasjonen reknar FHI med at det om tre veker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfelle per dag og 50 til 200 innleggingar per dag dersom tiltaka ikkje bremsar epidemien betydeleg.

Ein som deltok på møtet måndag, var Trondheim-ordførar Rita Ottervik (Ap). Ho stadfestar overfor VG at det vil komme meir inngripande tiltak, truleg allereie måndag kveld.

– Vi er varsla om at det vil komme tiltak som vil gripe inn i både samfunnsliv og privatliv. Vi vart førebudde på at vi må skru opp tempoet på vaksinasjon, og at staten vil bidra til å hjelpe oss der. Det blir kortare intervall mellom andre og tredje dose, seier Ottervik.

Ho legg til at vi må vente og sjå nøyaktig kva regjeringa vil presentere av tiltak.

(©NPK)