Leikeland og spelehallar blir stengde – marknader får ha ope

innenriks

Ein del verksemder kan framleis haldast opne dersom dei blir drivne smittevernfagleg forsvarleg. Det gjeld til dømes bibliotek, museum og bingohallar. Det gjeld òg symjehallar, treningssenter og kjøpesenter, og, mellombelse marknader, noko som kan vere aktuelt no før jul.

– Dette inneber krav om å sørgje for at det er mogleg å halde minst 1 meters avstand til personar som ikkje er i same husstand eller tilsvarande nære, og at verksemda har utarbeidd rutinar for god hygiene, godt reinhald og lufting, understrekar regjeringa.

(©NPK)