Nakstad: – Vi er litt tilbake til mars 2020

Han viser til at både smittetal og innleggingstal stig, og at vaksinane ikkje ser ut til å gi fullt vern mot omikronvarianten.

– Vi er litt tilbake til mars 2020 då ingen i befolkninga eigentleg hadde spesielt godt vern mot det nye viruset. No ser det ut som vaksinane ikkje vernar oss så veldig godt mot denne nye varianten, og då er vi litt tilbake i same situasjon, bortsett frå at vaksinane kanskje vernar deg mot å bli alvorleg sjuk. Det er sjølvsagt veldig viktig, men det kan likevel bli ein ganske krevjande smittesituasjon, seier Nakstad til TV 2.

Han understrekar at vaksinane gir viktig vern mot alvorleg sjukdom, og at det ser ut til at han vil ha same vern mot alvorleg sjukdom ved omikronsmitte.

Berre 7 prosent av alle over 45 år her i landet er uvaksinerte. Likevel er vel 40 prosent dei koronainnlagde på norske sjukehus uvaksinerte, ifølgje tal frå FHI.

