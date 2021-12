Nakstad: Meir omikronsmitte vil bety justerte tiltak

innenriks

– Sjansen er stor for at vi må justere tiltak fortløpande, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

– Det er utviklinga dei neste dagane med omikronvarianten som vil avgjere kva tiltak som blir nødvendige. Men vi må vere førebudde på at det blir betydeleg meir omikronsmitte, seier han.

Ferske tal frå FHI viser at omikronsmitten har meir enn dobla seg frå veke 48 til 49. Førre veke vart det registrert 660 tilfelle av omikron, mot 293 tilfelle veka før. I alt er 958 tilfelle registrerte.

Usikker jul

Kva tiltak som vil komme, og ikkje minst når, er det opp til politikarane å avgjere. Dermed er det høgst uvisst korleis jula blir i år.

– Vi trur framleis at juleferien er ein periode med mindre smitterisiko enn i kvardagen, fordi skulane er stengde og folk har fri i jula, seier Nakstad, som peikar på at det er talet på nærkontaktar ein har gjennom ei veke som er avgjerande for smitterisikoen.

– Juleferien vil antakeleg bety færre nærkontaktar for dei aller fleste, seier han.

Samtidig vil mange samlast i hus og heimar, ofte med mykje slekt og familie, noko som kan auke smitterisikoen. Og for nokre kan det kanskje sitje langt inne å avlyse julefeiringa fordi ein kjenner seg litt uggen eller har litt vondt i halsen.

– Vi oppmodar alle til å vere sikre på at dei er friske, seier Nakstad.

Tre dosar ikkje nok

Når det gjeld omikron, er sjølv ein tredje dose ikkje nok til å kontrollere smittespreiinga, ifølgje FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm. I Danmark har éin av ti omikronsmitta fått tre vaksinedosar.

– Vi reknar ikkje med at ein tredje dose åleine er nok til å ha kontroll over smittespreiinga, seier han.

I vekene framover kan vi få ei høg smittespreiing av omikron, påpeikar Nakstad.

– Det som bekymrar oss mest med den nye varianten, er at talet på registrerte tilfelle ser ut til å doblast kvar andre eller tredje i dag i Storbritannia og Danmark. Det viktigaste no er å følgje med på spreiinga av omikron i ulike aldersgrupper, seier Nakstad.

– Det er ikkje stor draghjelp frå vaksinane i å hindre smittespreiing. Derfor er andre kontaktreduserande tiltak framleis nødvendige. Men vi håpar at vaksinane vernar mot alvorleg sjukdom, seier han.

Lågare del

Dei skyhøge smittetala den siste tida har ført til fleire sjukehusinnleggingar. Det siste døgnet vart det registrert 3.622 nye smittetilfelle, og søndag var 331 koronapasientar innlagde på sjukehus, det høgaste talet nokon gong.

Men samtidig er delen deltasmitta som treng sjukehusbehandling, lågare no enn i fjor på grunn av vaksinane, ifølgje Nakstad.

– Korleis effekten er med omikron veit vi ikkje, bortsett frå at det ikkje ser ut som den gir ein meir alvorleg sjukdom blant vaksinerte enn delta. Men vi har berre opplysningar blant yngre vaksne om dette. Vi veit ikkje korleis det artar seg i eldre aldersgrupper. Symptombiletet verkar eigentleg ganske likt som for deltavarianten, seier han.

Berre 7 prosent av alle over 45 år her i landet er uvaksinerte. Men denne gruppa utgjer vel 40 prosent av dei koronainnlagde på norske sjukehus, ifølgje tal frå FHI.

(©NPK)