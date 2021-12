Sjukepleiarstudentar må møte opp fysisk til eksamen – fleire er bekymra for smittevern

innenriks

Det er eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) som blir halde onsdag, skriv Aftenposten.

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (Nokut) som har bestemt at denne eksamenen må takast på skulen. Avgjerda er fagleg forankra, seier direktør Kristin Vinje i Nokut.

– Den er basert på ansvarlege styresmakters føringar om at skuleeksamen kan gjennomførast med god organisering. Vidare er det sterke faglege omsyn som taler for at skuleeksamen er den beste måten å teste denne typen kunnskap på, seier Vinje.

Avgjerda står så lenge tilrådingane er slik dei er per no, seier ho.

Leier lokale

Vitenskaplige høgskule (VID) har fått førespurnader frå bekymra studentar. Skulen har gjort om eksamenar i enkelte emne til heimeeksamen, men dette er ikkje mogleg for eksamen i AFB, seier prorektor Helene Lund.

– Det er av omsyn til kvalitet at Nokut har bestemt at det skal vere ein skuleeksamen. Vi har forståing for det, seier Lund.

Skulen har leigd eigna lokale i tillegg til skulens eigne.

– Vi vil klare å gjennomføre eksamen i tråd med dei lokale krava, seier Lund.

Fleire meldingar frå bekymra studentar

Nestleiar i NSF Student, Sigrid Husøy Larsen, seier til Sykepleien at dei har fått meldingar frå bekymra studentar på tvers av utdanningsinstitusjonane.

Studentane er mest bekymra for om nokon vel å møte opp sjølv om dei har symptom. Det kan potensielt føre til ei ytterlegare belastning på helsetenesta, meiner Larsen.

– Det som er spesielt med sjukepleiarstudentar, er at dei ofte jobbar i helsetenesta ved sida av studia. Dei skal setje seg i ein sal med masse folk som potensielt har symptom, og så dra på jobb, seier ho.

