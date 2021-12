innenriks

– Eg vil byrje med å seie: No er det alvor, seier statsminister Jonas Gahr Støre på den hasteinnkalla koronapressekonferansen til regjeringa måndag kveld.

– Det er ikkje mange dagar sidan vi innførte nye tiltak, men sidan det har smitten auka kraftig, seier Støre, som legg til at det ikkje er noko som tilseier at smittesituasjonen vil snu og at tiltaka derfor må forsterkast.

(©NPK)