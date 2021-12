innenriks

– Studentar som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorium eller ferdigheitstrening, bør prioriterast for fysisk undervisning, heiter det i tilrådinga.

– Universitet, høgskular og fagskular bør leggje til rette for eksamen og obligatoriske kurs, anten digitalt eller fysisk der det er praktisk mogleg med godt smittevern. Det same gjeld for andre utdanningsinstitusjonar for vaksne.

(©NPK)