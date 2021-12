Virke: I praksis ei nedstenging for fleire bransjar

innenriks

– Desse nyhenda er tunge å bere for alle som har stått i ein uføreseieleg og krevjande situasjon over lang tid, seier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen i ei pressemelding.

Regjeringa la måndag kveld fram ytterlegare innstrammingar i koronatiltaka, mellom anna full skjenkjestopp og kraftige avgrensingar på arrangement.

Kristensen påpeikar at lønnsstøtta enno ikkje er på plass og at talet på permisjonsvarslar no aukar time for time.

– Lønnsstøtta må ta omsyn til at det er verksemder som ikkje kan ha tilsette på jobb. Alternativt må vi sjå på permisjonsreglane, slik at kostnadene ikkje blir tekne av verksemdene åleine. Det er stor uvisse i bransjane som lever av å samle folk, så det hastar å få på plass alle dei økonomiske verkemidla, seier han.

(©NPK)