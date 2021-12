Øygarden kommune må betale millionerstatning i mobbesak

innenriks

Erstatningssummen er 80.000 kroner meir enn i tingretten sidan satsane for utmålinga har gått litt opp. Kommunen må òg betale sakskostnadene til brørne på over éin million kroner, skriv Bergensavisen.

– Vi er veldig glade for resultatet, og ikkje minst er gutane veldig glade for resultatet. Slik vi les det er dette endå ein tydeleg og klar dom mot kommunen, seier advokat Siren Preto.

Brørne gjekk i fjor haust til sak mot kommunen etter år med systematisk mobbing frå medelevar. Det skal ha skjedd både i skuletida og på skulevegen.

Mellom anna vart ein av brørne freista hengt av nokre medelevar. Då broren kom til for å hjelpe, vart han utsett for vald.

Øygarden kommune har tidlegare nekta for at det finst ansvarsgrunnlag. Kommunen meiner at dei har gjort det som brørne kunne ha kravd av skulen.

Formannskapet i kommunen vart orientert om dommen tysdag. Kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal meiner at dommaren frå lagmannsretten er langt meir nyansert enn tingrettsdommen.

– Det er ei balansert framstilling, og så vidt eg kan sjå vil ikkje kommunen nå fram med ein anke til Høgsterett. Saka slepp ikkje inn. Eg trur vi skal akseptere dommen til lagmannsretten og la denne saka no få kvile, sa han.

