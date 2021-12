1.194 nye koronasmitta i Oslo

innenriks

Det viser tala Oslo kommune publiserer på nettsidene sine. 1.194 smitta er ny rekord – den førre toppen var 9. desember då det vart registrert 1.150 smitta.

Smittetala er høgast i bydel Søndre Nordstrand med 2.907,2 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Deretter følgjer bydel Bjerke med 2.402,6 smitta per 100.000 og bydelane Nordstrand og Gamle Oslo som ligg nesten likt med høvesvis 2.152,2 og 2.151 smittetilfelle.

Lågast smittetrykk er det i Nordre Aker med 1.338,3 smitta per 100.000 innbyggjarar. Deretter følgjer Sagene med 1.632,3 og Frogner med 1.732,8.

Dei siste to vekene er 13.556 personar registrerte koronasmitta i Oslo, og sidan mars er det registrert 82.664 smitta.

(©NPK)