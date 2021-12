Ann-Helen Karlsens drapsmann tilbake i forvaring

innenriks

50-åringen vart i 2010 dømd til forvaring i 15 år, med ein minstetid på ti år, for å ha drepe Ann-Helen Karlsen i Tananger i 2005. Retten slo fast han hadde ein dyssosial personlegdomsforstyrring og at han var psykopat og at det var fare for nye lovbrot.

I 2019 vart mannen likevel lauslaten på prøve under føresetnad av at han ikkje brukte rusmiddel, at han skulle samarbeide med Kriminalomsorgen og halde seg heime mellom 23 og 06 om morgonen.

Det gjekk bra med mannen det første året utanfor fengselet, men etter kvart vart fleire av vilkåra for lauslating brotne, skriv Stavanger Aftenblad. I haust vart han arrestert og sett i varetekt etter at det vart funne spor av fleire rusmiddel etter ein rustest.

No har Agder lagmannsrett bestemt at 50-åringen må tilbake i fengsel på forvaring, skriv avisa. Retten viser til den låge terskelen til mannen for å gjere seg skuldig i vald når han er påverka.

Mannen hadde tidlegare vore sambuar med Ann-Helen Karlsen som sist vart sett natt til 6. mars 2005. Det var ingen tekniske bevis som knytte 50-åringen til drapet, og det var heller aldri funne noko lik.

Tre år etter drapet gjekk likevel ekskona til mannen til politiet og fortalde at ho hadde vore vitne til drapet og at Karlsen hadde vorte dumpa i sjøen i Tananger etterpå.

