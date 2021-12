Haukeland universitetssjukehus skjerpar beredskapen før jul

innenriks

Prognosen for talet på samtidig innlagde på sjukehuset dei neste 14 dagane er anslått til å vere mellom 15 og 60 pasientar.

– Det er eit veldig stort intervall. Det er fordi det er veldig avhengig av omikronvarianten og korleis han spreier seg framover, seier sjukehussjef Eyvind Hansen til Bergensavisen.

Han seier at sjukehuset har hatt ein gjennomgang av bemanninga ved alle klinikkane og vurdert moglegheitene for å ta ned aktivitetane og omdisponere folk frå poliklinikk til sengepostar. Samtidig blir i desse dagar vaksinert alle tilsette i høgt tempo med oppfriskingsdosen.

Tysdag morgon bestemde Helse Bergen i innføre besøksrestriksjonar slik at maks to personar, som på førehand har avtale, kan komme på besøk samtidig. Tiltaket blir innført for å avgrense smitte.

