Mann dømt for forsikringssvindel – fortalde ikkje om kreftmistanke

innenriks

Legane mistenkte at mannen i 50-åra frå Romsdal var alvorleg sjuk, men han sa ingenting då han teikna ny helseforsikring som kunne gi millionutbetaling, melder NRK.

Då mannen nyleg møtte i Møre og Romsdal tingrett vedgjekk han ikkje straffskuld for forsøk på forsikringssvindel. Han hevda i retten at det var agenten til forsikringsselskapet som foreslo å teikne ei ekstra sjukdomsforsikring. Han erkjende likevel dei faktiske forholda.

– Han seier han ikkje visste om kreftmistanken. Kva legen og sjukehuset har kjent til, er ei anna sak, seier forsvararen hans, advokat Roy Peder Kulblik, til NRK.

Ifølgje dommen tok mannen kontakt med forsikringsselskapet nokre månader etter at kreften var konstatert, for å be om forsikringsutbetaling. Det enda med at han vart politimeld for bedrageri.

Retten legg i formildande retning vekt på at mannen har ein uhelbredelig og alvorleg kreftsjukdom, og at det har teke lang tid å føre fram saka for retten. Dermed vart heile dommen på 120 dagars fengsel gjort på vilkår.

Ankefristen er ikkje ute, og dommen er dermed ikkje rettskraftig. Forsvararen til mannen seier dei førebels ikkje har vurdert anke.

(©NPK)