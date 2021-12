NHO-undersøking: Fleire bedrifter slit allereie – før dei siste tiltaka

innenriks

NHOs medlemsundersøking blir gjennomført kvar månad, og den siste målinga vart gjennomført i dagane før regjeringa kunngjorde dei kraftige innstrammingane i smitteverntiltaka måndag kveld. Totalt har 2.271 bedrifter svart.

Og allereie då tiltaka var langt mildare enn det som no blir innført, melde fleire bedrifter om utfordringar:

40 prosent av bedriftene seier at dei har opplevd kanselleringar dei siste fire vekene på grunn av koronaviruset. Ikkje overraskande toppar overnattings- og serveringsbransjen (reiseliv) denne statistikken. Her har ni av ti (87 prosent) opplevd kanselleringar.

Synet på den noverande økonomiske situasjonen har snudd. I oktober svarte 47 prosent at situasjonen var god og 8 prosent at han var dårleg. I desember svarer 24 prosent dårleg og 33 prosent bra.

– Det er urovekkjande, særleg for dei bedriftene som har slite litt av og på gjennom dei siste 20 månadene, og eigentleg skulle brukt november og desember for å ta igjen litt av det tapte, seier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til NTB.

Vil tilsetje

Andelen som fryktar konkurs, har auka frå 5 prosent til 13 prosent. 7 prosent av bedriftene har permittert tilsette dei siste fire vekene, medan 34 prosent vurderer å gjere det.

Dørum påpeikar at det er mange paradoks i biletet. Mellom anna er det mange bedrifter som ønskjer å tilsetje. Om lag halvparten av NHO-bedriftene seier dei manglar kvalifisert arbeidskraft, det høgaste nivået sidan 2008.

– 55 prosent har prøvd å tilsetje dei siste tre månadene. 56 prosent av desse lykkast ikkje og måtte då anten la vere å tilsetje (32 prosent) eller tilsetje folk med annan kompetanse enn ønskt (24 prosent), opplyser NHO.

Sjeføkonomen påpeikar at situasjonen er delt, og at veksttakten i økonomien har vore høg dei siste månadene. Mange har spart pengar gjennom pandemien, trass i høge straumprisar.

Men så er det enkelte bransjar, som uteliv og reiseliv, som blir spesielt hardt ramma.

– Tiltaka køyrer ikkje norsk økonomi i grøfta. Men det er djupt alvorleg for dei som jobbar i desse bransjane og prøver å drive ei bedrift i desse bransjane. Det er ikkje den første smellen dei får heller, seier Dørum.

Krisepakkar

Då undersøkinga vart gjennomført, hadde regjeringa allereie forlengt kriseordningane for arbeidsledige og permitterte, og dei hadde gjenoppliva kompensasjonsordninga for næringslivet.

Tysdag morgon la dei fram ein endå breiare tiltakspakke, mellom anna med 1,1 milliardar kroner til kultursektoren.

Det blir framleis jobba med ei lønnsstøtteordning saman med partane i arbeidslivet.

– Mange av dei som har slite mest med å få tak i arbeidskraft, er dei som no igjen opplever kanselleringar eller omsetningssvikt. Dette er bakgrunnen for eit ønske om ei lønnsstøtteordning slik at dei ikkje igjen må setje tilsette på porten, med fare for at dei seinare ikkje får dei tilbake, seier Dørum.

(©NPK)