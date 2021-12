Operaen avlyser alle framsyningar ut året

innenriks

Regjeringas nye smitteverntiltak set store avgrensingar for talet på publikummarar på kulturarrangement. På Operaen gjer dei nye reglane det berre mogleg å nytte under 5 prosent av publikumskapasiteten.

Smittesituasjonen i samfunnet medfører òg auka risiko for smitte og karantene for medverkande på og bak scena, og dermed òg auka risiko for avlysingar, skriv Operaen i ei pressemelding.

– Vi veit det er mange som har gledd seg til å besøkje Operaens framsyningar før jul og i romjula. Det er derfor med svært tungt hjarte at vi må avlyse desse framsyningane, seier marknads- og kommunikasjonsdirektør Kenneth Fredstie.

Følgjande framsyningar er avlyste:

* Alle framsyningar av Nøtteknekkaren i 2021.

* Alle framsyningar av Orfeus i underverda i 2021. (Framsyningar i 2022 er ikkje avlyste)

* Alle framsyningar av På tå heiv i 2021.

* Begge konsertar med Obos Julegalla 19. desember 2021.

Alle publikummarar blir kontakta og får billettane refunderte, opplyser Operaen.

(©NPK)