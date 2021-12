SV foreslår å hente tilbake straumstøtte frå dei rikaste

innenriks

– SV vil sjå på moglegheita for å gjere ordninga meir rettferdig. Kan vi gjere endringar som gjer at det treffer betre enn det gjer no, spør energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken.

Partiet skal snart forhandle med Arbeidarpartiet og Senterpartiet i Stortinget om ordninga som skal hjelpe folk med straumrekninga. Regjeringa foreslår at staten dekkjer halvparten av straumprisen som overstig ein spotpris på 70 øre per kilowattime (kWh). Støtta gjeld forbruk opp til 5.000 kWh per månad.

– Med opplegget frå regjeringa vil det vere rike folk som ikkje treng det, som får støtte. Det kan vere eit argument for å stramme inn skattane for dei rikaste i 2023, meiner Haltbrekken.

Er taket for høgt?

I forhandlingane om straumstøtta vil SV sjå på både taket per månad, kor mykje staten skal betale per kWh og rekne på korleis endringar av dette vil slå ut.

5.000 kWh for ein månad er ganske mykje, påpeikar Haltbrekken.

– Men vi vil sjå på det. Det kan vere barnefamiliar som bur i store, trekkfulle hus som ikkje har så god råd og som kan få eit så høgt forbruk, seier han.

Støtte sløsing?

MDGs Rasmus Hansson er blant dei som meiner taket er sett for høgt og stimulerer til å bruke veldig mykje straum.

– Det er både usosialt og dårleg miljøpolitikk, sa Hansson då straumpakken vart klar laurdag.

Nettselskapet Elvia, som er Noregs største, har berekna at det er kundane som bruker over 40.000 kWh i året som vil komme opp mot taket i ordninga med eit forbruk på 4-5.000 kWh i både desember, januar, februar og mars. Det er langt over eit gjennomsnittleg forbruk for ein einebustad. Av Elvias nesten 745.000 privatkundar er det 17.000 som vil hamne i denne kategorien.

Ifølgje SSB er eit gjennomsnittleg straumforbruk for ein einebustad på 180 kvadratmeter vel 25.100 kWh.

Lover rask behandling

Det er enno ikkje klart når straumstøtta blir lagt fram for Stortinget. Men politikarane har ikkje meir enn tida og vegen, for målet er at den skal bøte på straumrekningane kundane får i januar.

– Eg tek for gitt at Stortinget er villig til å behandle saka raskt, for det er ein krevjande situasjon for mange. Den løysinga som regjeringa skisserte laurdag, trur eg treffer straumkundane bra, då er det om å gjere å få gjort den operativ, seier Arbeidarpartiets Terje Aasland, som leier energi- og miljøkomiteen i Stortinget.

Stortinget har siste møte før jul 21. desember. Aasland viser til at dei møtest igjen 5. januar.

– Hensikta mi då er å få behandla saka så raskt som mogleg, seier Aasland.

Lovendring og løyving

Det ligg an til at Stortinget både må vedta ei lovendring for å leggje til rette for støtte over straumrekninga, og vedta ei løyving over budsjettet. Dermed kan det vere at både energi- og miljøkomiteen og finanskomiteen må vere parat til å handtere saka fram mot nyttår.

– Stortingsrepresentantane må vere førebudde på å avbryte juleferien for å få behandla straumstøttepakken. Det synest eg berre er rett og rimeleg, seier Haltbrekken, som likevel lovar at SV vil bidra til ei rask behandling.

Regjeringa har sett av 5 milliardar kroner til ordninga, som skal gjelde frå og med desember til og med mars neste år.

