Sjukehusa forfell – Riksrevisjonen fryktar for pasienttilbodet

Ein rapport om investeringane helseføretaka gjer i bygg og utstyr vart lagt fram tysdag.

– Helsepersonell er ein knapp ressurs. Investeringar blir eit viktigare verkemiddel for å løyse oppgåvene i helseføretaka og dempe arbeidskraftbehovet i åra som kjem. Det kan få alvorlege konsekvensar for pasienttilbodet dersom ein ikkje lykkast med dette, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

«Alvorleg» er nest høgaste nivå på Riksrevisjonens skala for kritikk.

Tilstanden er forverra

Stortinget påpeika allereie i 2011 at ein betydeleg del av bygningsmassen var i for dårleg teknisk tilstand til å tilfredsstille krava som gjaldt då. Riksrevisjonens undersøking viser at den tekniske tilstanden til bygningsmassen i eit fleirtal av helseføretaka har vorte forverra etter dette, heiter det i rapporten.

9 av 20 helseføretak har ein samla teknisk tilstand på bygga som er utilfredsstillande, blir det fastslått. I Helse sør-aust er tilstanden for bygga utilfredsstillande i fem av ni helseføretak.

Havariinvesteringar

Dessutan har gjennomsnittsalderen for det medisinsk-tekniske utstyret auka frå 2015 til 2020 i eit fleirtal av helseføretaka, blir det påpeika.

Sjukehusa må bruke mykje pengar på såkalla havariinvesteringar, fordi nedslite utstyr bryt saman. I 2019 var i gjennomsnitt 25 prosent av investeringane i medisinsk-teknisk utstyr havariinvesteringar, skriv Riksrevisjonen.

