Skjenebrot i Asker gir togproblem

– Vi anslår at strekninga kan opnast igjen laurdag 18. desember, men det kan hende at vi treng heile helga til å utføre arbeida, opplyser Bane Nor.

Feilen oppstod tysdag formiddag og har resultert i forseinkingar og innstilte avgangar.

– Det vil framleis gå tog på Drammenbanen og resten av Askerbanen, men stenginga av det eine sporet på stasjonen vil påverke togtrafikken med forseinkingar og nokre innstillingar. Dette gjeld spesielt togtrafikken i retning Drammen, skriv Bane Nor.

Skjenebrot er eit resultat av sprekkar som veks heilt til skjena er så svekt at ho ikkje toler belastningane frå tog og temperatur. Skjenebrot oppstår som regel som følgje av kaldt vêr.

